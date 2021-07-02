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Штамм "Дельта" обнаружили почти 100 странах

Пятница, 2 июля 2021, 23:51

Штамм коронавируса "Дельта" подтвердили в 98 странах.

Источник: брифинг главы ВОЗ Тедроса Аданома, цитирует "Укринформ"

Детали: Аданом заявил, что штамм уже зафиксировали в 98 странах и он распространяется в странах как с высоким, так и низким уровнем вакцинации.

Глава ВОЗ добавил, что сейчас "Дельта" становится доминирующей во многих странах. В то же время, Аданом подчеркнул, что лучшим путем преодолеть пандемию остается вакцинация.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны до сентября. Это поможет защитить медиков и наиболее уязвимые слои населения.

Что предшествовало: Всемирная организация здравоохранения в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

Напомним:

  • Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее, чем изначальный штамм из китайской провинции Ухань. Его уже зафиксировали в Украине. 
  • Украинцы и иностранцы, которые возвращаются из стран, где распространяется "Дельта", со 2 июля будут на государственной границе сдавать тест на коронавирус.

Темы: коронавирус


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