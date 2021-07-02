Штамм "Дельта" обнаружили почти 100 странах

Штамм коронавируса "Дельта" подтвердили в 98 странах.

Источник: брифинг главы ВОЗ Тедроса Аданома, цитирует "Укринформ"

Детали: Аданом заявил, что штамм уже зафиксировали в 98 странах и он распространяется в странах как с высоким, так и низким уровнем вакцинации.

Глава ВОЗ добавил, что сейчас "Дельта" становится доминирующей во многих странах. В то же время, Аданом подчеркнул, что лучшим путем преодолеть пандемию остается вакцинация.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны до сентября. Это поможет защитить медиков и наиболее уязвимые слои населения.

Что предшествовало: Всемирная организация здравоохранения в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

Напомним: