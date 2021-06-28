Мир может охватить новая смертоносная волна Covid из-за штамма "Дельта" – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения в эти выходные зафиксировала наименьшее количество новых случаев коронавируса в мире с февраля, но предупредила, что вариант Delta, который сейчас выявлен в 92 странах, может стать причиной новой смертоносной волны в странах от Индонезии до России.

Источник: The Guardian

Детали: На фоне массовой вакцинации в богатых странах эпидемия пошла на спад. Так, в большинстве европейских государств количество инфицированных, госпитализированных и умерших от коронавируса людей существенно снизилась до прошлогодних показателей, поэтому некоторые члены ЕС ослабляют карантин.

Несмотря на это Германия уже закрыла границы для граждан Португалии, поскольку там более 70% новых случаев уже приходится на "Дельту".

Также в нескольких регионах Испании, в частности в Каталонии, уже зарегистрировано 20% случаев заражения новым штаммом. Специалисты прогнозируют, что "Дельта" может стать доминирующим штаммом в регионе в течение двух-четырех недель.

Аналогичная ситуация ожидается и в Греции уже к середине августа. Стране летом может потребоваться введение строгих локальных ограничений в районах с низким охватом населения вакцинацией, где будет наблюдаться резкий рост заражений.

Вне Европы "Дельта" уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости – более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески уже происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где столица уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности от Covid-19. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе свирепствует эпидемия, и объяснил это распространением индийского штамма коронавируса "Дельта", который имеет большую заразность и провоцирует ускоренное развитие болезни.

Также из-за "Дельты" правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.

Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

Из-за нового всплеска премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал 940 млн взрослого населения не сомневаться и сделать прививку как можно скорее на фоне распространения "Дельты" в некоторых штатах.

Напомним: