В США из-за масштабных пожаров выгорело более 400 тысяч га лесов
Вторник, 20 июля 2021, 04:47
В 13 штатах из-за 80 масштабных пожаров, спровоцированных аномальной жарой, выгорело 1 174 486 акров (более 475 297 га).
Источник: Национальный межведомственный пожарный центр, ВВС
Детали: К тушению пожаров в США привлекли 19 600 спасателей, а также вспомогательный персонал.
Сейчас в Соединенных Штатах погасили 35 086 пожаров.
Больше всего лесных пожаров зафиксировано в штатах Монтана (18) и Айдахо (17).
Крупнейший пожар охватил штат Орегон, который выжег 300 000 акров (более 121 га) и вызвал тысячи эвакуации.
Напомним: Из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах сгорело по меньшей мере 67 домов, власти эвакуировали 2000 человек.