В 13 штатах из-за 80 масштабных пожаров, спровоцированных аномальной жарой, выгорело 1 174 486 акров (более 475 297 га).

Источник: Национальный межведомственный пожарный центр, ВВС

Детали: К тушению пожаров в США привлекли 19 600 спасателей, а также вспомогательный персонал.

Сейчас в Соединенных Штатах погасили 35 086 пожаров.

Больше всего лесных пожаров зафиксировано в штатах Монтана (18) и Айдахо (17).

Крупнейший пожар охватил штат Орегон, который выжег 300 000 акров (более 121 га) и вызвал тысячи эвакуации.

Напомним: Из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах сгорело по меньшей мере 67 домов, власти эвакуировали 2000 человек.