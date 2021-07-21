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Враг на Донбассе 12 раз открывал огонь и шпионил беспилотниками: есть раненый

Среда, 21 июля 2021, 09:13

В течение суток 20 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Один военный получил ранение.

Источник: утренняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.

В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

У Гранитного противник применял вооружение БМП-1.

В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

Указано, что в результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 21 июля было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасстерроризмОРДЛО
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