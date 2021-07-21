Враг на Донбассе 12 раз открывал огонь и шпионил беспилотниками: есть раненый
В течение суток 20 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Один военный получил ранение.
Источник: утренняя сводка пресс-центра штаба ООС
Детали: В районе Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцево враг дважды вел огонь из минометов 120-го калибра.
В направлении Старогнатовки оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
У Гранитного противник применял вооружение БМП-1.
В районе поселка Пески российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.
Указано, что в результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 21 июля было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.