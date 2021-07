Олимпийские игры 2032 года примет Брисбен

Международный олимпийский комитет выбрал австралийский город Брисбен для проведения летних Олимпийских игр 2032 года.

Источник: IOC Media, Inside the Games

Детали: Заявку Брисбена одобрили 21 июля на встрече МОК в Токио, где начинаются Олимпийские игры-2020.

The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge