Олимпийские игры 2032 года примет Брисбен
Международный олимпийский комитет выбрал австралийский город Брисбен для проведения летних Олимпийских игр 2032 года.
Источник: IOC Media, Inside the Games
Детали: Заявку Брисбена одобрили 21 июля на встрече МОК в Токио, где начинаются Олимпийские игры-2020.
The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021
Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук подписали Контракт с городом-организатором Игр 2032 года.
"Игры в надежных руках, мы знаем Австралию и их опыт проведения этих мероприятий. Они – хозяин, который полностью соответствует нашим реформам", – сказал Бах.
На проведение Игр претендовали Индонезия, Венгрия, Китай, Катар и Германия.
Брисбен будет третьим австралийским городом, который примет Игры. В 1956 году Олимпиада прошла в Мельбурне, а в 2000-м – в Сиднее.
Летнюю Олимпиаду-2020 в этом году принимает Токио (Япония). В 2024 году Игры принимать Париж (Франция), а в 2028-м – Лос-Анджелес (США).