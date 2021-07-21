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Олимпийские игры 2032 года примет Брисбен

Среда, 21 июля 2021, 13:36

Международный олимпийский комитет выбрал австралийский город Брисбен для проведения летних Олимпийских игр 2032 года.

Источник: IOC Media, Inside the Games

Детали: Заявку Брисбена одобрили 21 июля на встрече МОК в Токио, где начинаются Олимпийские игры-2020.

Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук подписали Контракт с городом-организатором Игр 2032 года.

"Игры в надежных руках, мы знаем Австралию и их опыт проведения этих мероприятий. Они – хозяин, который полностью соответствует нашим реформам", – сказал Бах.

На проведение Игр претендовали Индонезия, Венгрия, Китай, Катар и Германия.

Брисбен будет третьим австралийским городом, который примет Игры. В 1956 году Олимпиада прошла в Мельбурне, а в 2000-м – в Сиднее.

Летнюю Олимпиаду-2020 в этом году принимает Токио (Япония). В 2024 году Игры принимать Париж (Франция), а в 2028-м – Лос-Анджелес (США).

Темы: ОлимпиадаАвстралия
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