Олімпійські ігри 2032 року прийме Брісбен

Міжнародний олімпійський комітет обрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року.

Джерело: IOC Media, Inside the Games

Деталі: Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо, де починаються Олімпійські ігри-2020.

The Olympic and Paralympic Games Brisbane 2032 are coming. pic.twitter.com/FxPjZjx1Ge