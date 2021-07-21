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Олімпійські ігри 2032 року прийме Брісбен

Середа, 21 липня 2021, 13:36

Міжнародний олімпійський комітет обрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року. 

Джерело: IOC Media, Inside the Games

Деталі: Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо, де починаються Олімпійські ігри-2020.

Президент МОК Томас Бах і прем'єр-міністр Квінсленда Анастасія Палащук підписали Контракт із містом-організатором Ігор 2032 року

"Ігри в надійних руках, ми знаємо Австралію і їхній досвід проведення цих заходів. Вони - господар, який повністю відповідає нашим реформам", – сказав Бах.

На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.

Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.

Літню Олімпіаду-2020 цього року приймає Токіо (Японія). У 2024 році Ігри прийматиме Париж (Франція), а у 2028-му – Лос-Анджелес (США).

Теми: ОлімпіадаАвстралія


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