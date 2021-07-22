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Меркель: соглашение о "Северном потоке-2" - хороший шаг, хоть и не решает все разногласия

Четверг, 22 июля 2021, 15:11
Меркель: соглашение о Северном потоке-2 - хороший шаг, хоть и не решает все разногласия

Канцлер Германии Ангела Меркель считает хорошим шагом немецко-американское соглашение по газопроводу "Северный поток-2", но признает, что оно не решает всех разногласий.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По ее словам, было достигнуто соглашение с правительством США, но не с Конгрессом, о возможных американских санкциях против проекта.

"Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику в качестве оружия. Мы не беззащитны", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что в случае необходимости санкции могут быть наложены и на Россию, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой.

Меркель признала, что разногласия со странами Восточной Европы по поводу проекта трубопровода не регулируются этим соглашением.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Темы: МеркельСеверный поток-2Германия
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