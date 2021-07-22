Кулеба о соглашении США и Германии: Игра не закончилась, а перешла в овертайм

Оглашение условий немецко-американского соглашения по газопроводу "Северный поток-2" не означает завершения процедурных действий по нему со стороны Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть еще два тайма, а если понадобится, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в среду Украина не только выступила с политическим заявлением о договоренности США и Германии, но и сделала юридический шаг, инициировав консультации с Евросоюзом.

"Мы поднимем вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом. Второе, вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока-2". И это наша главная претензия - там недостаточно четко конкретные вещи прописаны в блоке о безопасности", - добавил глава МИД.

На консультациях, по словам Кулебы, также будут обсуждать, каким образом "Северный поток-2" будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС и многие другие вопросы.

"Мы должны провести эти консультации, чтобы установить, есть ли признаки нарушения "Северным потоком-2" права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения об ассоциации", - пояснил Кулеба.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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