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В Северной Македонии бывшие топ-чиновники получили реальные сроки за организацию штурма парламента

Понедельник, 26 июля 2021, 15:16

Уголовный суд в Скопье признал виновными организаторов штурма парламента, который произошел 27 апреля 2017 года.

Об этом сообщает "Балканський оглядач", пишет "Европейская правда".

Бывший председатель парламента Трайко Веляновский был приговорен к шести годам и шести месяцам заключения, бывший министр транспорта и связи Миле Янакиевский и бывший министр науки и образования Спиро Ристоски - к шести годам и трем месяцам. Владимир Атанасов, бывший директор Управления безопасности и контрразведки, получил шесть лет заключения.

По данным прокуратуры по вопросам организованной преступности и коррупции, обвиняемые точно знали, что делают, и организовали захват с единственной целью - предотвратить формирование правительства сложившимся после тогдашних выборов парламентским большинством.

Суд над организаторами штурма парламента начался 21 февраля 2020 года.

Следствие также расследовало участие бывшего премьер-министра Николы Груевского, но сейчас он скрывается за границей.

Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые произошли у здания парламента Северной Македонии и внутри самого парламента вечером 27 апреля 2017 года, были ранены 77 человек.

Демонстранты, многие из которых - сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.

Во время столкновений в парламенте были ранены лидер социал-демократов Зоран Заев, ныне премьер-министр Северной Македонии, и несколько его однопартийцев.

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Темы: МакедонияЕвропакоррупция
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