Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели 26 обысков и закрыли магазины

Украинские правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды "B2B Jewelry" на новых фактах мошенничества.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

21-22 июля СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry" на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу нескольких магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатали.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении в мошенничестве, групповом преступлении и легализации доходов, полученных преступным путем.

На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест, добавляют в Офисе генпрокурора.

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