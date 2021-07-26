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Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели 26 обысков и закрыли магазины

Понедельник, 26 июля 2021, 16:00
Пирамида B2B Jewelry: силовики провели 26 обысков и закрыли магазины

Украинские правоохранители разоблачили организаторов финансовой пирамиды "B2B Jewelry" на новых фактах мошенничества.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

21-22 июля СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry" на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу нескольких магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатали.

 

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении в мошенничестве, групповом преступлении и легализации доходов, полученных преступным путем.

На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошенничества, наложен арест, добавляют в Офисе генпрокурора.

 

Знать больше: В них вкладывали по $300 тысяч. Почему скандальная B2B Jewelry еще работает, а организаторы – на свободе

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины в августе 2020-го заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
  • Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
  • Основатель финансовой "пирамиды" B2B jewelry Николай Гонта сообщил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении информации о блокировании сети, которую ранее разместило СБУ.
  • После того СМИ неоднократно писали о том, что пирамида B2B продолжает работать.
  • В июля 2021 г. журналисты Bihus.Info. сообщили, что финансовая "пирамида" B2B Jewelry продолжает собирать деньги с новых вкладчиков - ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинения за почти год не предъявлено.

Украинская правда

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Темы: СБУОфис генпрокурора
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