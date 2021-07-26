Піраміда "B2B Jewelry": силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили: документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу кількох магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатали.

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру у шахрайстві, груповому злочині та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.

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