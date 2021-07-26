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Піраміда "B2B Jewelry": силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

Понеділок, 26 липня 2021, 16:00
Піраміда B2B Jewelry: силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили:  документи, які мають доказове значення;  ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу кількох магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатали.

 

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд  Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.

Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру у шахрайстві, груповому злочині та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.

 

Знати більше: Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі

Передісторія:

  • 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
  • Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
  • Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.
  • Після того ЗМІ неодноразово писали про те, що піраміда B2B продовжує працювати.
  • У липні 2021 року журналісти Bihus.Info.повідомили, що фінансова "піраміда" B2B Jewelry продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.

Українська правда

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Теми: СБУОфіс генпрокурора
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