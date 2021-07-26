Піраміда "B2B Jewelry": силовики провели 26 обшуків і закрили магазини
Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди "B2B Jewelry" на нових фактах шахрайства.
Деталі: Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry" на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили: документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу кількох магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатали.
Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру у шахрайстві, груповому злочині та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.
Знати більше: Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі
Передісторія:
- 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
- Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
- Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.
- Після того ЗМІ неодноразово писали про те, що піраміда B2B продовжує працювати.
- У липні 2021 року журналісти Bihus.Info.повідомили, що фінансова "піраміда" B2B Jewelry продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.