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В Кабмине анонсируют бесплатный транспорт на КПВВ с оккупированными территориями

Четверг, 29 июля 2021, 00:24

Украинцы, которые едут с временно оккупированного Крыма и Донбасса смогут бесплатно воспользоваться транспортом, чтобы доехать из пункта пропуска до так называемого "нуля".

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Мы получили разрешение изменить порядок использования средств и теперь сможем провести тендерные закупки и обеспечить транспортный сервис для людей, пересекающих КПВВ. Дело в том, что с самого КПВВ дальше идет режимная зона, которая заканчивается точкой "ноль" (такое условное название). И вот это расстояние от КПВВ к "нулю" люди должны переходить пешком, кроме КПВВ, где можно проезжать на автотранспорте. Для пожилых людей, а их чаще всего большое количество пересекает КПВВ, это трудно, особенно в жару или в мороз".

Детали: По словам министра, это будет минишатл, который будет курсировать туда-обратно и будет подвозить людей с вещами. Услуга будет бесплатной, а закупку реализуют через тендеры. Оплачивать услуги перевозчиков будет государство.

Украинская правда
Темы: оккупацияДонбассреинтеграция Донбасса
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