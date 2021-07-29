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В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями

Четвер, 29 липня 2021, 00:24

Українці, які їдуть з тимчасово окупованого Криму та Донбасу зможуть безкоштовно скористатись транспортом, щоб доїхати з пункту пропуску до так званого "нуля".

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Ми отримали дозвіл змінити порядок використання коштів і тепер зможемо провести тендерні закупівлі та забезпечити транспортний сервіс для людей, які перетинають КПВВ. Справа в тому, що від самого КПВВ далі йде режимна зона, яка закінчується крапкою "нуль" (така умовна назва). І ось цю відстань від КПВВ до "нуля" люди повинні переходити пішки (крім тих КПВВ, де можна проїжджати на автотранспорті). Для літніх людей, а їх найчастіше велика кількість перетинає КПВВ, це важко, особливо в спеку або в мороз".

Деталі: За словами міністра, це буде мінішатл, який курсуватиме туди-назад та буде підвозити людей з речами. Послуга буде безкоштовною, а закупівлю реалізують через тендери. Оплачувати послуги перевізників буде держава.

Українська правда
Теми: окупаціяДонбасреінтеграція Донбасу


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