Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

Четверг, 29 июля 2021, 23:17

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой на санкции против "Северного потока-2".

Источник: посольство Украины в США

Детали: Согласно законопроекту, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее $481 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году.

Из указанной сметы $125 млн. будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование" на $10 млн. больше, чем в 2021 г.".

Теперь для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен сенатом США и подписан Президентом США.

Предыстория: На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Темы: СШАденьги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

Все новости...
США
По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться
В Сенате США намерены блокировать назначения в Минфин, требуя санкций в отношении СП2
Жителям Нью-Йорка заплатят по $100 за прививку от COVID
Последние новости
10:02
За июль в Литву через Беларусь прибыли более 2600 нелегальных мигрантов
09:54
На крыше корпуса психбольницы в Киеве прогремел взрыв: погиб юноша
09:31
Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ
09:17
В "Нафтогазе" настаивают: премии правлению "авансом" все же были выплачены
09:15
На Олимпиаде обнаружили ще 27 случаев заражения COVID-19
09:01
150 тысяч человек вакцинировали в Украине 29 июля
08:39
Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки 9 нарушений тишины
08:18
Количество заражений коронавирусом растет – в Украине за сутки 962 случая
08:00
Главные новости четверга и ночи: раскол в "Голосе", медаль Романчука
07:12
Из-за столкновения поезда и грузовика задерживается ряд рейсов
Все новости...