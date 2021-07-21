Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа
Среда, 21 июля 2021, 19:56
На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Дословно: "Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.
Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наша поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях".
Напомним:
- 7 июня Зеленский и Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
- 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеииз-за смены руководства "Нафтогаза".
Украинская правда