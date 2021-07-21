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Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа

Среда, 21 июля 2021, 19:56
Байден ждет Зеленского в Белом доме 30 августа

На сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Дословно: "Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и наша поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях".

Напомним:

  • 7 июня Зеленский и Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.
  • 7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеииз-за смены руководства "Нафтогаза".

Украинская правда
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