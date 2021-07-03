Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа

Штаты планируют вывести свои войска из Афганистана до конца августа.

Источник: AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Как отмечается, новость о том, что американские войска покинули авиабазу Баграм, подогревали ожидания того, что вывод будет завершен в течение нескольких дней, но Псаки заявила, что войска будут выведены из страны "до конца августа".

Что предшествовало: 2 июля с авиабазы ​​Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО. В Баграме могли размещаться до 10 тысяч военных и более сотни самолетов.

Предыстория: