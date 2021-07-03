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Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа

Суббота, 3 июля 2021, 03:35

Штаты планируют вывести свои войска из Афганистана до конца августа.

Источник: AFP со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

Детали: Как отмечается, новость о том, что американские войска покинули авиабазу Баграм, подогревали ожидания того, что вывод будет завершен в течение нескольких дней, но Псаки заявила, что войска будут выведены из страны "до конца августа".

Что предшествовало: 2 июля с авиабазы ​​Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО. В Баграме могли размещаться до 10 тысяч военных и более сотни самолетов.

Предыстория:

  • 13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продлить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан.
  • 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.
  • Сначала войска готовились вывести до 11 сентября, но теперь США, как сообщалось, пытаются успеть к национальному празднику 4 июля.
  • После вывода войск в Афганистане все равно останутся около 650 военных - для охраны дипломатических представительств и аэропорта Кабула.



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