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США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

Суббота, 3 июля 2021, 06:15

В американской администрации считают, что сообщениями о закрытии границы с Украиной самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от репрессий против беларусов.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации

Детали: Уточняется, что Вашингтон будет продолжать привлекать к ответственности правительство Лукашенко.

Прямая речь: "Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа... Мы продолжим стоять на стороне беларусского народа и привлекать к ответственности режим".

Предыстория:

  • Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
  • В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

Темы: СШАграницаБеларусь


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