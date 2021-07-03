США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
Суббота, 3 июля 2021, 06:15
В американской администрации считают, что сообщениями о закрытии границы с Украиной самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от репрессий против беларусов.
Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации
Детали: Уточняется, что Вашингтон будет продолжать привлекать к ответственности правительство Лукашенко.
Прямая речь: "Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа... Мы продолжим стоять на стороне беларусского народа и привлекать к ответственности режим".
Предыстория:
- Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
- В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.