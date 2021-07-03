США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

В американской администрации считают, что сообщениями о закрытии границы с Украиной самопровозглашенный беларусский президент Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от репрессий против беларусов.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации

Детали: Уточняется, что Вашингтон будет продолжать привлекать к ответственности правительство Лукашенко.

Прямая речь: "Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа... Мы продолжим стоять на стороне беларусского народа и привлекать к ответственности режим".

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