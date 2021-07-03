На фоне жары в Канаде фиксируют втрое больше "внезапных смертей"

За последнюю неделю в канадской Британской Колумбии зарегистрировали 719 "внезапных и неожиданных смертей" - то есть в три раза больше, чем за аналогичный период обычно (около 230).



Источник: The Guardian со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапойнт

Детали: По словам Лапойнт, экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе - жара - является существенным фактором, способствовавшим увеличению числа смертей. Сообщается, что многие из смертей, произошедших за последнюю неделю, произошли среди пожилых людей, живущих в одиночестве в частных домах с минимальной вентиляцией.

Вероятно, понадобятся месяцы, чтобы определить точную причину смерти сотен жителей.

Лапойнт сказала, что в последние дни в провинции наблюдается тенденция к снижению количества смертей, так как жара спадает и смещается на восток.

Напомним: