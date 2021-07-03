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На фоне жары в Канаде фиксируют втрое больше "внезапных смертей"

Суббота, 3 июля 2021, 06:54

За последнюю неделю в канадской Британской Колумбии зарегистрировали 719 "внезапных и неожиданных смертей" - то есть в три раза больше, чем за аналогичный период обычно (около 230).

Источник: The Guardian со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапойнт

Детали: По словам Лапойнт, экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе - жара - является существенным фактором, способствовавшим увеличению числа смертей. Сообщается, что многие из смертей, произошедших за последнюю неделю, произошли среди пожилых людей, живущих в одиночестве в частных домах с минимальной вентиляцией.

Вероятно, понадобятся месяцы, чтобы определить точную причину смерти сотен жителей.

Лапойнт сказала, что в последние дни в провинции наблюдается тенденция к снижению количества смертей, так как жара спадает и смещается на восток.

Напомним:

  • 28 июня температура в городе Литтон, Британская Колумбия, который впоследствии сгорел в пожаре, достигла 47,9° по Цельсию.
  • До сих пор температура в Канаде никогда не превышала 45°C.

Темы: Канадапогода


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