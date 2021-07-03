На границе с Беларусью нет никаких признаков перекрытия – ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

Источник: ГПСУ

Дословно: "За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось".

"За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается".

Детали: Отмечается, что в пятницу вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

В ГПСУ отметили, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а в субботу в Беларуси отмечают День Республики.

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