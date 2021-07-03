Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Беларусью нет никаких признаков перекрытия – ГПСУ

Суббота, 3 июля 2021, 11:51
На границе с Беларусью нет никаких признаков перекрытия – ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины заявляет, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

Источник: ГПСУ

Дословно: "За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось".

"За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается".

Детали: Отмечается, что в пятницу вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

В ГПСУ отметили, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а в субботу в Беларуси отмечают День Республики.

Предыстория:

  • 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
  • В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: