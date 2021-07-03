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Обувь для парада: Таран поручил купить экспериментальные модели

Суббота, 3 июля 2021, 13:10

Министр обороны Андрей Таран поручил рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для юбилейного парада.

Источник: Минобороны

Детали: Таран встретился с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, участницами военного парада в день 30-й годовщины Независимости Украины.

Отмечается, что он "выслушал мнения, замечания и пожелания курсанток" в отношении парадной формы одежды, в частности, обуви, что регламентировано приказом Министерства еще с 2017-го года.

"Уже первая пробная тренировка выявила ряд недостатков элементов униформы образца 2017 года. Идти в таких туфлях военнослужащим-женщинам просто неудобно", - говорится в сообщении.

 

Министр высказал предложение об использовании во время парада полевой формы, элементом которой являются "берцы". Впрочем, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак отметил, что все военные учебные заведения будут идти в парадной форме. Что же касается боевых частей, то они пойдут в полевой форме. По его словам, руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос, 99% участников которого выступили за парадную форму.

 

Дословно: "Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада.

 

Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, более эргономичной и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин".

Предыстория:

  • 1 июля ресурс "Армия Inform" сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.
  • На этот раз вся женская "коробка" будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, тогда как в прошлый раз, в 2018 году, – это была смешанная "коробка" девушек из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и курсанток "Шевченко".
  • На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом – пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках. Отмечалось, что курсантки уже месяц тренируются к параду и признаются, что в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".
  • Группа народных депутатов возмутилась таким подходом и потребовала от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военных на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.
  • Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина сообщила, что министр обороны Андрей Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. 

Украинская правда
Темы: Минобороныармияскандал


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