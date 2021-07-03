Обувь для парада: Таран поручил купить экспериментальные модели

Министр обороны Андрей Таран поручил рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для юбилейного парада.

Источник: Минобороны

Детали: Таран встретился с курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, участницами военного парада в день 30-й годовщины Независимости Украины.

Отмечается, что он "выслушал мнения, замечания и пожелания курсанток" в отношении парадной формы одежды, в частности, обуви, что регламентировано приказом Министерства еще с 2017-го года.

"Уже первая пробная тренировка выявила ряд недостатков элементов униформы образца 2017 года. Идти в таких туфлях военнослужащим-женщинам просто неудобно", - говорится в сообщении.

Министр высказал предложение об использовании во время парада полевой формы, элементом которой являются "берцы". Впрочем, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак отметил, что все военные учебные заведения будут идти в парадной форме. Что же касается боевых частей, то они пойдут в полевой форме. По его словам, руководство высшего военно-учебного заведения проводило среди курсанток опрос, 99% участников которого выступили за парадную форму.

Дословно: "Выслушав предложения курсанток, которые активно участвовали в беседе, министр обороны Украины дал поручение профильному заместителю рассмотреть возможность закупки необходимого количества образцов экспериментальных моделей обуви специально для юбилейного парада.

Новая, усовершенствованная обувь должна быть лучше, более эргономичной и изготовлена в кратчайшие сроки, отметил министр. В случае положительного опыта использования этой партии, будет проработан вопрос закупки такой модели для всего личного состава военнослужащих-женщин".

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