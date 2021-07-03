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Евро-2020. Дания побеждает Чехию и выходит в полуфинал

Суббота, 3 июля 2021, 20:57

Сборная Дании пробилась в полуфинал Евро-2020. Датчане в боевой игре 1/4 финала со счетом 2:1 победили команду Чехии.

Поединок прошел в Баку в субботу, 3 июля.

Датчанам удалось забить быстрый гол. На пятой минуте после подачи углового Томас Дилэйни ударом головой пробил в угол ворот сборной Чехии - 1:0. После забитого гола игра шла на встречных курсах. Моменты были и у чехов, и у датчан. Впрочем, к концу второго тайма Дания забивает второй гол. На 42-й минуте последовала подача с фланга и Каспер Дольберг сыграл на опережение и пробил под перекладину ворот - 2:0.

В начале второго тайма Чехия вернулась в игру. На 49-й минуте Питер Шик ударом метров с десяти пробивает Каспер Шмейхель - 1:2. Чехия после забитого гола ожила и создала не один момент у ворот сборной Дании. Шмейхель выручал датчан после ударов Шика и Томаша Соучека.

Дания огрызалась на контратаках. На 79-й минуте сейв Томаша Вацлика спасает Чехию после удара Поульсена. На 82-й минуте Йоаким Мьоль должен был поставить точку в этой игре, но не сумел переиграть Вацлика.

Чехия в последние минуты пошла на штурм ворот сборной Дании, но ничего опасного в атаке так и не создала. Дания выстояла и стала третьим полуфиналистом Евро-2020.

В полуфинале 7 июля Дания сыграет с победителем матча Англия-Украина.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболЕвро-2020спорт


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