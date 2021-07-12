Финал Евро-2020: в Лондоне 19 полицейских пострадали в ходе столкновений с болельщиками

Британская полиция заявила, что 19 ее офицеров получили травмы во время столкновений с болельщиками на финальном матче Евро-2020.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Лондона

Детали: Столкновения произошли между болельщиками, а также фанатов с полицией.

В полиции отметили: безутешно, что 19 офицеров получили травмы во время столкновений с неуправляемой толпой.

Полицейские уточнили, что в течение дня финала Евро-2020 арестовали 49 человек.

Также добавили, что офицеры охраняли порядок всю ночь, и поблагодарили болельщиков, которые вели себя должным образом.

Предыстория:

Британская полиция заявила в воскресенье, что арестовала 45 человек во время охраны финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

Напомним: