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Финал Евро-2020: в Лондоне 19 полицейских пострадали в ходе столкновений с болельщиками

Понедельник, 12 июля 2021, 06:24

Британская полиция заявила, что 19 ее офицеров получили травмы во время столкновений с болельщиками на финальном матче Евро-2020.

Источник: Reuters со ссылкой на полицию Лондона

Детали: Столкновения произошли между болельщиками, а также фанатов с полицией.

В полиции отметили: безутешно, что 19 офицеров получили травмы во время столкновений с неуправляемой толпой.

Полицейские уточнили, что в течение дня финала Евро-2020 арестовали 49 человек.

Также добавили, что офицеры охраняли порядок всю ночь, и поблагодарили болельщиков, которые вели себя должным образом.

Предыстория:

  • Британская полиция заявила в воскресенье, что арестовала 45 человек во время охраны финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

Напомним:

  • В финале Чемпионата Европы по футболу победила сборная Италии, которая в серии пенальти одолела команду Англии со счетом 3:2.
  • Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.

Темы: Евро-2020полицияБритания
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