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УЕФА назвал гол нападающего сборной Чехии лучшим на Евро-2020

Четверг, 15 июля 2021, 05:44

Союз европейских футбольных ассоциаций признал гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре лучшим на Евро-2020.

Источник: сайт UEFA

Детали: Почти 800 000 голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА.

Больше всего голосов получил точный удар Шика с центра поля.

Что предшествовало:Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал ТОП-10 лучших голов чемпионата Европы-2020.

Напомним: Украина вошла в 8 лучших команд на Евро-2020. В 1/4 команда Андрея Шевченко уступила Англии. До этого - в 1/8 переиграла Швецию.

Украинская правда
Темы: Евро-2020футболспорт
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