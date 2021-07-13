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Гол Ярмоленко вошел в лучшие на Евро-2020

Вторник, 13 июля 2021, 22:22

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал ТОП-10 лучших голов чемпионата Европы-2020.

Источник: сайт UEFA

Детали: Речь идет о голе Ярмоленко в "девятку" сборной Нидерландов в первом матче групповой стадии турнира.

Кроме украинца, лучшими признали португальца Криштиану Роналду, бельгийца Кевина де Брюйне, чеха Патрика Шика, француза Поля Погба и других.

Теперь зрители могут голосовать за лучший гол на сайте УЕФА.

Напомним: Украина вошла в 8 лучших команд на Евро-2020. В 1/4 команда Андрея Шевченко уступила Англии. До этого - в 1/8 переиграла Швецию.

Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4-е, 17-е и 19-е места в рейтинге лучших игроков Чемпионата Европы по футболу 2020 года, составленном в УЕФА.

Украинская правда
Темы: Евро-2020футболУкраинаспорт
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