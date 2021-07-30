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Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ

Пятница, 30 июля 2021, 09:31
Robyn Beck, Getty Images

Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

Источник: "The New York Times" и "The Washington Post" со ссылкой на копию презентации

Детали: Доктор Рошель П. Валенски, директор агентства, признала во вторник, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта Дельта несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди, и могут с такой же легкостью распространять его, хотя и реже.

Доктор Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.

Внутренний документ дает более широкий и более мрачный взгляд на этот штамм. 

Вариант Delta передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу, и, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа. 

В документе говорится, что ближайший следующий шаг для агентства – "признать, что война изменилась". 

Тон документа отражает тревогу Центров по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) из-за распространения штамма "Дельта" в США.

Согласно одному недавнему исследованию, количество вируса у человека, инфицированного Delta, в тысячу раз больше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, отмечает NYT.

В документе C.D.C. отмечается, что при заражении вариантом Delta количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных вариантом Alpha, который также очень заразен.

Документ C.D.C. основан на данных многочисленных исследований.

Выводы предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. То же самое следует делать вакцинированным людям, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми.

Вакцины же предотвращают серьезные заболевания, госпитализации и смерти от COVID.

Ожидается, что в пятницу C.D.C. опубликует дополнительные данные по этому штамму.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019СШАмедицинавакцинация
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