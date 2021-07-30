Зеленский назначил главу миссии Украины при НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталию Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

Соответствующий указ от 30 июля размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Назначить Галибаренко Наталию Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в документе.

Должность главы миссии Украины при НАТО вакантна с августа 2019 года.

В последнее время полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко, который в 2019 году сначала стал заместителем главы администрации президента, а затем - министром иностранных дел.

После него обязанности главы миссии выполнял Алексей Селин. В 2020 году и.о. руководителя миссии Украины при НАТО стал Георгий Толкачев.

20 июля 2020 года Зеленский освободил Наталию Галибаренко от должности посла Украины в Великобритании и назначил на эту должность Вадима Пристайко.

Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Петром Порошенко в августе 2015 года.