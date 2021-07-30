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В Украине впервые утвердили стратегию внешней политики

Пятница, 30 июля 2021, 18:42

Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию внешнеэкономической деятельности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после заседания СНБО.

"Украина впервые за 30 лет получила четкую и понятную стратегию внешнеэкономической деятельности. Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже была, но из-за отсутствия стратегического продуманного подхода у нас были колебания из стороны в сторону и недостаточная эффективность работы на ряде направлений", - сказал Кулеба.

По словам министра, в документе четко определена цель внешней политики утверждения Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики:

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

- противодействие агрессивной политике Российской Федерации;

- курс на членство Украины в ЕС и НАТО;

- продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;

- защита прав и интересов граждан Украины за рубежом;

- продвижение положительного имиджа Украины в мире.

Кулеба рассказал, что документ очень объемный и насчитывает 254 страницы, но его содержание можно систематизировать по трем основным темам: Украина активный участник международной политики, Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира, и Украина это страна экономических возможностей.

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Темы: внешняя политика
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