В Украине 377 новых заражений коронавирусом, 10 человек умерли
Воскресенье, 4 июля 2021, 08:15
В субботу, 3 июля, в Украине подтвердили еще 377 случаев коронавирусной болезни, 10 человек с Covid умерли.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 377 новых заражений – 11 детей.
В течение суток госпитализировали 460 человек, летальных случаев – 10.
Ведомство сообщает также о 526 выздоровлениях.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека, летальных случаев - 52 470.
Напомним:
- 2 июля в Украине было зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 420 человек, летальных исходов – 36.
- По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Италия.
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Украинская правда