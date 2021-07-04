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В Украине 377 новых заражений коронавирусом, 10 человек умерли

Воскресенье, 4 июля 2021, 08:15
В Украине 377 новых заражений коронавирусом, 10 человек умерли

В субботу, 3 июля, в Украине подтвердили еще 377 случаев коронавирусной болезни, 10 человек с Covid умерли.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 377 новых заражений – 11 детей.

В течение суток госпитализировали 460 человек, летальных случаев – 10.

Ведомство сообщает также о 526 выздоровлениях.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 237 553 человека, летальных случаев - 52 470.

Напомним:

  • 2 июля в Украине было зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 420 человек, летальных исходов – 36.
  • По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Италия.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинаэпидемия
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