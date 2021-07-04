Оккупанты убили украинского военного

В воскресенье в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Возле Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.