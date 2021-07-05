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Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины

Понедельник, 5 июля 2021, 08:44
Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины
neftegaz.ru

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

Источник: "Интерфакс-Украина" и "Европейская правда" со ссылкой на Национальное телевидение Сербии

Детали: В Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка газопровода на границе с Венгрией.

Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября (с начала нового газового года).

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". В прошлом году Болгария и Греция почти весь газ получали именно по новому маршруту через "Турецкий поток", а не через Украину.

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. 

С начала 2021 года газ по новому маршруту получили Сербия, а также Босния и Герцеговина. 

Планируется, что газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.

Сейчас реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб. м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.

Расширение перемычки до мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 года на октябрь 2023 года, так как венгерские газовики и чиновники опасались санкций США. 

Госдепартамент США 15 июля 2020 года выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты. 

Разъяснение распространило возможность применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (либо предоставляющим товары или услуги), напрямую и в значительной степени способствующие строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Венгрия в 2020 году получила 8,637 млрд куб. м российского газа.

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Темы: газСербияВенгрияРосcия
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