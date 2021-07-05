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В Крыму из-за ливней "армагеддон", погибла женщина

Понедельник, 5 июля 2021, 11:11
Фото из Facebook Янина Павленко

В оккупированном Крыму из-за сильных ливней, которые шли в воскресенье, погибла женщина, также повреждены дома, пострадали дороги и автомобили.

Источник: "Интерфакс", сайт и Telegram-канал "Крыминформ", ТАСС

Детали: В воскресенье 4 июля была информация о пострадавших из-за подтоплений в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма: одна женщина пропала без вести, еще одна попала в больницу. 

Позже тело женщины 1951 года рождения нашли.

"Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое", – сообщила ТАСС представитель Следственного комитета в оккупированном Крыму Ольга Постнова.

Из-за сильного ливня река Бельбек вышла из берегов. Пишут, что на улицах вода была выше человеческого роста. Вода перевернула машины, повредила или сдвинула дома.

В Бахчисарайском районе подтопило более ста объектов. Власти Бахчисарайского района ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.

Ливни накрыли также Красногвардейский, Симферопольский районы, Феодосию, Ялту и Алушту. Но Бахчисарайский район особенно пострадал из-за выхода рек из берегов. 

Частные домовладения и подвалы многоквартирных домов затоплены в нескольких районах Крыма.

В окрестностях Ялты подтопило частные дома.

В Раздольненском районе вода с полей пробила "тоннель" под трассой, из-за чего может провалиться дорога.

С 17 июня в оккупированном Крыму действует режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. 

Жительница Ялты пропала во время потопа 18 июня в микрорайоне Хуторок. Ее поиски продолжаются, но они затруднены из-за большого количества наносов грунта и камней.

Вторая женщина пропала после ливня, который 4 июля обрушился на поселок Куйбышево Бахчисарайского района, где выпало 113 мм осадков – две месячные нормы.

УП, обновлено в 13:40
Темы: Крымстихияпогода


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