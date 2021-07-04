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В Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший

Воскресенье, 4 июля 2021, 14:39
В Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший
Затопленное село в Бахчисарайском районе

В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.

Источник: Крыминформ, Интерфакс

Детали: Издание сообщает, что в некоторых курортных городах полуострова уже затопило набережные.

По словам представителя оккупационных властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага.

В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.

Кроме того, дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.

Обновлено: По данным росСМИ, один человек погиб в результате непогоды в Крыму 4 июля.

Напомним:

  • Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, по меньшей мере 49 человек пострадали, один человек погиб.
  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.

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Темы: Крымчрезвычайное происшествиепогода
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