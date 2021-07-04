В Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший
Воскресенье, 4 июля 2021, 14:39
В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.
Источник: Крыминформ, Интерфакс
Детали: Издание сообщает, что в некоторых курортных городах полуострова уже затопило набережные.
По словам представителя оккупационных властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.
Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага.
В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.
Кроме того, дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.
Обновлено: По данным росСМИ, один человек погиб в результате непогоды в Крыму 4 июля.
Напомним:
- Вследствие потопа в Ялте, который произошел 18 июня, по меньшей мере 49 человек пострадали, один человек погиб.
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.