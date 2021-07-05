Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Минкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список"

Понедельник, 5 июля 2021, 15:46

Министерство культуры внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Обновленный от 2 июля список Минкульта насчитывает 204 человека.

Недавно в соцсетях Губерниев написал, распространили все российские СМИ, якобы русский язык - создатель футбольного успеха украинской сборной, а в конце сообщения добавил флаги РФ.

Прямая речь Губерниева: "О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет на прекрасном русском!

Русский язык - создатель украинского футбольного успеха".

UPD. По данным источника УП в правоохранительных органах, мотивацией внесения Губерниева в "черный список" является его поддержка оккупации Крыма. В материалах спецслужбы, среди прочего, фигурируют фразы Губерниева, которые наносят вред национальным интересам Украины.

В том числе - во время концерта, посвященного седьмой годовщине "присоединения" АР Крым в состав РФ. Например: "Крымская весна - это торжество справедливости. Это победа правды и наш общий праздник!", "Крым и Россия едины и теперь на века!", "До новых встреч в нашем Крыму" и т.д.

Предыстория:

  • После победного матча со шведами на Евро-2020 автор победного гола Артем Довбик дал комментарий на русском языке. После этого началась дискуссия в соцсетях по поводу языка комментариев.
  • В общем почти все игроки украинской сборной часто дают комментарии и общаются на пресс-конференциях на русском языке.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Украинская правда
Темы: МинкультурысанкцииРосcияфутбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

Все новости...
Минкультуры
Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов" – СБУ
В СБУ передумали: Киркоров больше не несет угрозы нацбезопасности
Киркорова внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
Последние новости
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
20:39
Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
20:36
Премьер Британии анонсировал отмену с 19 июля почти всех коронавирусных ограничений
20:24
Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию
Все новости...