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Минкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список"

Понедельник, 5 июля 2021, 15:46
Минкульт внес российского спортивного комментатора в черный список

Министерство культуры внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Обновленный от 2 июля список Минкульта насчитывает 204 человека.

Недавно в соцсетях Губерниев написал, распространили все российские СМИ, якобы русский язык - создатель футбольного успеха украинской сборной, а в конце сообщения добавил флаги РФ.

Прямая речь Губерниева: "О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет на прекрасном русском!

Русский язык - создатель украинского футбольного успеха".

UPD. По данным источника УП в правоохранительных органах, мотивацией внесения Губерниева в "черный список" является его поддержка оккупации Крыма. В материалах спецслужбы, среди прочего, фигурируют фразы Губерниева, которые наносят вред национальным интересам Украины.

В том числе - во время концерта, посвященного седьмой годовщине "присоединения" АР Крым в состав РФ. Например: "Крымская весна - это торжество справедливости. Это победа правды и наш общий праздник!", "Крым и Россия едины и теперь на века!", "До новых встреч в нашем Крыму" и т.д.

Предыстория:

  • После победного матча со шведами на Евро-2020 автор победного гола Артем Довбик дал комментарий на русском языке. После этого началась дискуссия в соцсетях по поводу языка комментариев.
  • В общем почти все игроки украинской сборной часто дают комментарии и общаются на пресс-конференциях на русском языке.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Украинская правда

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Темы: МинкультурысанкцииРосcияфутбол
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