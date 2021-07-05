Минкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список"

Министерство культуры внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Обновленный от 2 июля список Минкульта насчитывает 204 человека.

Недавно в соцсетях Губерниев написал, распространили все российские СМИ, якобы русский язык - создатель футбольного успеха украинской сборной, а в конце сообщения добавил флаги РФ.

Прямая речь Губерниева: "О, великий и могучий русский язык, на котором дает указания подопечным Андрей Шевченко. Александр Зинченко в интервью расскажет на прекрасном русском!

Русский язык - создатель украинского футбольного успеха".

UPD. По данным источника УП в правоохранительных органах, мотивацией внесения Губерниева в "черный список" является его поддержка оккупации Крыма. В материалах спецслужбы, среди прочего, фигурируют фразы Губерниева, которые наносят вред национальным интересам Украины.

В том числе - во время концерта, посвященного седьмой годовщине "присоединения" АР Крым в состав РФ. Например: "Крымская весна - это торжество справедливости. Это победа правды и наш общий праздник!", "Крым и Россия едины и теперь на века!", "До новых встреч в нашем Крыму" и т.д.

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