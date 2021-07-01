Украинские спортсмены должны говорить на государственном языке – омбудсмен

Украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook

Прямая речь: "Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира.

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, после завершения карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований".

Детали: Языковой омбудсмен добавил, что статус государственного языка в сфере спорта закреплен статьей 34 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Креминь напомнил, что еще в 2020 году направил информационно-разъяснительные письма относительно положений закона 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

Он также отметил, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, но "подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии".

По словам Креминя, "спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего".

Он добавил, что для "неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка", он повторно предоставил рекомендации всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам.

Креминь также подчеркнул важность утверждения Госпрограммы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку.

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