Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские спортсмены должны говорить на государственном языке – омбудсмен

Четверг, 1 июля 2021, 16:45
Украинские спортсмены должны говорить на государственном языке – омбудсмен
Фото UEFA

Украинские спортсмены во время выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Источник: уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Facebook

Прямая речь: "Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира.

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, после завершения карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований".

Детали: Языковой омбудсмен добавил, что статус государственного языка в сфере спорта закреплен статьей 34 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Креминь напомнил, что еще в 2020 году направил информационно-разъяснительные письма относительно положений закона 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

Он также отметил, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, но "подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии".

По словам Креминя, "спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, современной жизни государства и его будущего".

Он добавил, что для "неукоснительного соблюдения языкового законодательства, всесторонней защиты и развития украинского языка", он повторно предоставил рекомендации всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам.

Креминь также подчеркнул важность утверждения Госпрограммы содействия освоению государственного языка и организации курсов по украинскому языку.

Предыстория:

  • После победного матча со шведами на Евро-2020 автор победного гола Артем Довбик дал комментарий на русском языке. После этого началась дискуссия в соцсетях по поводу языка комментариев.
  • В общем почти все игроки украинской сборной часто дают комментарии и общаются на пресс-конференциях на русском языке.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспортязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: