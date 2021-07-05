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Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

Понедельник, 5 июля 2021, 15:59

В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID - их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги.

Источник: заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в Facebook

Прямая речь Вискуба: "Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных.

На этой неделе начнем проходить самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений".

Детали: Над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации и международных партнеров.

Напомним: В ЕС с 1 июля официально начали действовать цифровые сертификаты COVID, которые должны упростить поездки в Европу.

Украинская правда
Темы: Диякоронавирусвакцинация


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