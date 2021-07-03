Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России продолжаются антирекорды смертности от COVID

Суббота, 3 июля 2021, 15:32
В России продолжаются антирекорды смертности от COVID

В России за сутки 2 мая вновь зарегистрирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса – 697.

Источник: Интефракс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В пятницу стране умерли еще 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге: 116 и 110 соответственно. Общее число жертв коронавируса в России достигло 137 262.

Кроме того, за сутки в РФ выявлено 24 439 новых заболевших коронавирусной инфекцией – наибольшее значение с 16 января. Однако в тот период начался спад заболеваемости, а в настоящий момент идет практически ежедневный рост.

Выздоровело за сутки 17 899 пациентов.

В Москве выявлено 7 446 новых случаев COVID-19, в Московской области – 2 596, в Санкт-Петербурге – 1 733.

Что предшествовалоАнтирекорды смертности от коронавируса фиксируются в России уже 5 дней подряд. Так, 1 июля за сутки умерли 679 человек.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" и его однокомпонентный вариант "Спутника Лайт"; "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

Однако в последние недели в России бушуют более опасные, чем изначальный, штаммы коронавируса SARS CoV 2 "Дельта" и "Дельта плюс".

Знать больше: Штамм "Дельта" может прийти из России и вызвать новую волну COVID еще летом – ученые

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: есть погибшие
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: