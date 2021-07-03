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В России продолжаются антирекорды смертности от COVID

Суббота, 3 июля 2021, 15:32

В России за сутки 2 мая вновь зарегистрирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса – 697.

Источник: Интефракс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: В пятницу стране умерли еще 697 пациентов, что является новым антирекордом за всю пандемию. Наибольшее количество умерших в Москве и Санкт-Петербурге: 116 и 110 соответственно. Общее число жертв коронавируса в России достигло 137 262.

Кроме того, за сутки в РФ выявлено 24 439 новых заболевших коронавирусной инфекцией – наибольшее значение с 16 января. Однако в тот период начался спад заболеваемости, а в настоящий момент идет практически ежедневный рост.

Выздоровело за сутки 17 899 пациентов.

В Москве выявлено 7 446 новых случаев COVID-19, в Московской области – 2 596, в Санкт-Петербурге – 1 733.

Что предшествовалоАнтирекорды смертности от коронавируса фиксируются в России уже 5 дней подряд. Так, 1 июля за сутки умерли 679 человек.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" и его однокомпонентный вариант "Спутника Лайт"; "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.

Однако в последние недели в России бушуют более опасные, чем изначальный, штаммы коронавируса SARS CoV 2 "Дельта" и "Дельта плюс".

Знать больше: Штамм "Дельта" может прийти из России и вызвать новую волну COVID еще летом – ученые

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Темы: Росcиякоронавирус


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