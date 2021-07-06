Оккупанты в Крыму продлили арест Есипенко

Подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста фрилансеру "Радио Свобода" Владиславу Есипенко.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, "Радио Свобода"

Прямая речь Денисовой: "Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Прошу международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав Есипенко".

Детали: Есипенко останется в СИЗО до 18 января этого года.

"Следователь" выступил в "суде" с ходатайством о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО, поскольку Есипенко "имеет паспорт гражданина Украины, может скрыться от следствия и повлиять на свидетелей".

Есипенко просил применять в отношении него международное законодательство, в частности четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Справка: Издание рассказывает, что фрилансер освещал социальную и экологическую проблематику в оккупированном Россией Крыму, снимал опрос крымчан.

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