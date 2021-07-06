Оккупанты в Крыму продлили арест Есипенко
Подконтрольный России так называемый "райсуд в Симферополе" продлил на полгода срок ареста фрилансеру "Радио Свобода" Владиславу Есипенко.
Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, "Радио Свобода"
Прямая речь Денисовой: "Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.
Прошу международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав Есипенко".
Детали: Есипенко останется в СИЗО до 18 января этого года.
"Следователь" выступил в "суде" с ходатайством о продлении меры пресечения в виде содержания в СИЗО, поскольку Есипенко "имеет паспорт гражданина Украины, может скрыться от следствия и повлиять на свидетелей".
Есипенко просил применять в отношении него международное законодательство, в частности четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
Справка: Издание рассказывает, что фрилансер освещал социальную и экологическую проблематику в оккупированном Россией Крыму, снимал опрос крымчан.
Предыстория:
- 16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала россиянина Есипенко В.Л., который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в своем автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили, что относительно Есипенко возбуждено уголовное дело.
- Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- 24 марта стало известно, что сотрудники ФСБ два дня пытали Есипенко током. Таким образом ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию "Крым.Реалии" и в Службу внешней разведки Украины.
- Также сотрудники ФСБ незаконно отобрали слюну Есипенко для проведения биологической экспертизы.