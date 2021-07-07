Обвал дома возле Майами: возросло число жертв

Поисково-спасательные группы в Серфсайде (штат Флорида) на месте обрушения здания во вторник обнаружили еще четыре тела, количество жертв возросло до 36.

Источник: глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, цитирует CNN

Детали: По словам Кавы, несмотря на сложные погодные условия, из-под завалов извлекли еще четырех жертв.

Препятствия создает ураган "Эльза", однако поисково-спасательные группы продолжают работы, пока ветер не превышает 45 миль / час.

Без вести пропавшими считают 109 человек.

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