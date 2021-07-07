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Обвал дома возле Майами: возросло число жертв

Среда, 7 июля 2021, 04:48

Поисково-спасательные группы в Серфсайде (штат Флорида) на месте обрушения здания во вторник обнаружили еще четыре тела, количество жертв возросло до 36.

Источник: глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, цитирует CNN

Детали: По словам Кавы, несмотря на сложные погодные условия, из-под завалов извлекли еще четырех жертв.

Препятствия создает ураган "Эльза", однако поисково-спасательные группы продолжают работы, пока ветер не превышает 45 миль / час.

Без вести пропавшими считают 109 человек.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.
  • Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Темы: США
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