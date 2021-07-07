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"Патриарх Кирилл делает очень много усилий для того, чтобы у нас был мир" – Новинский

Среда, 7 июля 2021, 06:18
Патриарх Кирилл делает очень много усилий для того, чтобы у нас был мир – Новинский

Нардеп Вадим Новинский – партнер Рината Ахметова в "Метинвесте" и один из самых богатых украинцев – высказал свою точку зрения по поводу Православной церкви Украины и Украинской православной церкви.

Источник: Новинский в интервью УП

Прямая речь: "Церковь является политическим инструментом у нас в Украине. Вот эта Порошенковская Церковь в Украине, которую искусственно создали. Вот это политический институт, не имеющий отношения к духовности. Это, как вам сказать, политическая организация с религиозным названием. Для меня это абсолютно понятно.

То, что Украинская православная Церковь входит в состав РПЦ – это факт.

Но у нас права, широчайшая автономия, практически самостоятельная Церковь. У нас есть духовная связь с РПЦ, ее прервать нельзя".

"Вот когда проходят какие-то события в Украине, например, праздновали 25 лет Конституции. Были предстоятели Церкви? Были. Находились в зале? Находились.

Какие-то другие события государственного масштаба проходят, всегда приглашают представителей Церкви? Всегда. И в России также. Проходят какие-то события, приглашают патриарха Кирилла на эти события".

"Я просто знаю, что патриарх Кирилл делает очень много усилий для того, чтобы у нас был мир.

Я имею с ним личное общение, личный контакт. Я знаю, о чем я говорю".

Детали: Новинский заявил, что на службах, где он служит как протодиакон "всегда читается молитва во время литургии за мир в Украине".

Украинская правда

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Темы: Новинский
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