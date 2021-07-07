Новинский о покупке канала "Наш": Все решится за неделю-две

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что в ближайшие неделю-две закончатся переговоры, и тогда станет понятно, будет он покупать телеканал "Наш" или нет.

Источник: Новинский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Переговоры по приобретению телеканала "Наш" идут, они могут закончиться положительно, могут закончиться отрицательно.

Я думаю, что немножко осталось потерпеть там, 2 недели-неделя – и оно все закончится, и я об этом выйду и скажу публично".

Детали: На вопрос, зачем ему канал, Новинский заявил, что когда он начал диалог о покупке, то для юго-востока был один источник информации – NewsOne, 112 – "и информацию давали такую, немножко в пропагандистском стиле". А он хочет, "чтобы была журналистика, а не пропаганда".

По его словам, переговоры идут долго, поэтому что каждый из их участников "имеет свою точку зрения", и они ищут компромисс.

Новинский отметил, что официальной оценки канала не делали, но он "примерно понимает цифры" и озвучит их, только если сделка состоится.

Он также добавил, что ни с кем другим переговоров о покупке каналов не ведет.

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