Новинский о покупке канала "Наш": Все решится за неделю-две
Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что в ближайшие неделю-две закончатся переговоры, и тогда станет понятно, будет он покупать телеканал "Наш" или нет.
Источник: Новинский в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Переговоры по приобретению телеканала "Наш" идут, они могут закончиться положительно, могут закончиться отрицательно.
Я думаю, что немножко осталось потерпеть там, 2 недели-неделя – и оно все закончится, и я об этом выйду и скажу публично".
Детали: На вопрос, зачем ему канал, Новинский заявил, что когда он начал диалог о покупке, то для юго-востока был один источник информации – NewsOne, 112 – "и информацию давали такую, немножко в пропагандистском стиле". А он хочет, "чтобы была журналистика, а не пропаганда".
По его словам, переговоры идут долго, поэтому что каждый из их участников "имеет свою точку зрения", и они ищут компромисс.
Новинский отметил, что официальной оценки канала не делали, но он "примерно понимает цифры" и озвучит их, только если сделка состоится.
Он также добавил, что ни с кем другим переговоров о покупке каналов не ведет.
Предыстория:
- В апреле 2021 года журналисты издания "Украинская правда" сообщили о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует.
- Позже Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.
- Новинский – олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и 8-й в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes.
- В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда долларов.