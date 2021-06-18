Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"
Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.
Источник: программа "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
Прямая речь Новинского: "Разговоры такие идут давно – уже больше, наверное, чем год – о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет".
Детали: Новинский добавил, что, как только покупка произойдет, то все об этом узнают, потому что он будет делать "это публично" и не "будет скрывать никогда".
Бизнесмен подчеркнул, что у него "структура собственности вся публичная, вся открыта".
Что было раньше: "Схемы" зафиксировали, что Новинский 27 мая непублично посещал Офис президента.
Предыстория:
- В апреле 2021 года журналисты издания "Украинская правда" сообщили о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует.
- Новинский – олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и 8-й в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes.
- В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда долларов.