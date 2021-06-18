Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"

Пятница, 18 июня 2021, 11:40
Новинский подтвердил, что хочет купить канал Наш
Фото slovoidilo.ua

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Источник: программа "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Прямая речь Новинского: "Разговоры такие идут давно – уже больше, наверное, чем год – о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет".

Детали: Новинский добавил, что, как только покупка произойдет, то все об этом узнают, потому что он будет делать "это публично" и не "будет скрывать никогда".

Бизнесмен подчеркнул, что у него "структура собственности вся публичная, вся открыта".

Что было раньше: "Схемы" зафиксировали, что Новинский 27 мая непублично посещал Офис президента.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года журналисты издания "Украинская правда" сообщили о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует.
  • Новинский – олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и 8-й в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes.
  • В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Новинскийтелевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: