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Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"

Пятница, 18 июня 2021, 11:40
Фото slovoidilo.ua

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Источник: программа "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Прямая речь Новинского: "Разговоры такие идут давно – уже больше, наверное, чем год – о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет".

Детали: Новинский добавил, что, как только покупка произойдет, то все об этом узнают, потому что он будет делать "это публично" и не "будет скрывать никогда".

Бизнесмен подчеркнул, что у него "структура собственности вся публичная, вся открыта".

Что было раньше: "Схемы" зафиксировали, что Новинский 27 мая непублично посещал Офис президента.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года журналисты издания "Украинская правда" сообщили о намерении Новинского купить телеканал "Наш", но он публично это не комментировал, только отрицал, что его финансирует.
  • Новинский – олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и 8-й в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes.
  • В прошлом году его состояние оценили в 810 миллионов долларов, а в этом – в 1,4 миллиарда долларов.

Темы: Новинскийтелевидение


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