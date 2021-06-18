Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала "Наш" у бывшего депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

Источник: программа "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Прямая речь Новинского: "Разговоры такие идут давно – уже больше, наверное, чем год – о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет".

Детали: Новинский добавил, что, как только покупка произойдет, то все об этом узнают, потому что он будет делать "это публично" и не "будет скрывать никогда".

Бизнесмен подчеркнул, что у него "структура собственности вся публичная, вся открыта".

Что было раньше: "Схемы" зафиксировали, что Новинский 27 мая непублично посещал Офис президента.

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