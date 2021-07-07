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"Дело о катерах": директора "Кузня на Рыбацком" арестовали, залог – 443 млн

Среда, 7 июля 2021, 13:13

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбацком" меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным УП, речь идет о главе правления предприятия "Кузня на Рыбацком" Валерия Шандра.

Ему присудили содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

Должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

Upd. В пресс-службе "ЕС" назвали это решение "заказом Офиса президента, которое подрывает обороноспособность страны".

Предыстория: 2 июня следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставок военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.

В партии "Европейская солидарность" назвали дело по поставкам военной техники низкого качества украинским военным, где фигурирует  экс-заместитель министра обороны Игорь Павловский, "атакой на боевых генералов".

Украинская правда
Темы: ГБРВооруженные силы
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