Суд продлил срок расследования по госизмене Медведчука
Среда, 7 июля 2021, 16:19
Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника нардепаТараса Козака.
Источник: Офис генпрокурора в комментарии УП
Дословно: "Сроки досудебного расследования продлены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года.
Также на 8 июля назначено заседание Печерского райсуда о продлении подозреваемому (Медведчуку ред.) меры пресечения".
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
Валентина Романенко, УП