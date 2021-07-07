Суд продлил срок расследования по госизмене Медведчука

Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника нардепаТараса Козака.

Источник: Офис генпрокурора в комментарии УП

Дословно: "Сроки досудебного расследования продлены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года.

Также на 8 июля назначено заседание Печерского райсуда о продлении подозреваемому (Медведчуку ред.) меры пресечения".

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