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Суд продлил срок расследования по госизмене Медведчука

Среда, 7 июля 2021, 16:19

Печерский районный суд Киева продлил до 6 месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в государственной измене кума Путина председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника нардепаТараса Козака.

Источник: Офис генпрокурора в комментарии УП

Дословно: "Сроки досудебного расследования продлены судом до 6 месяцев - до 11 ноября 2021 года.

Также на 8 июля назначено заседание Печерского райсуда о продлении подозреваемому (Медведчуку ред.) меры пресечения".

Предыстория:

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.

Валентина Романенко, УП
Темы: МедведчукгосизменаОфис генпрокурора
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