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Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения

Вторник, 11 мая 2021, 18:13

Правоохранители подозревают кума Путина председателя политсовета "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Источник: текст подозрения Медведчуку, с которым удалось ознакомиться УП

Детали: По материалам дела, в 2012 году Медведчук получил разрешение для ООО "Новые проекты" на разработку месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии (там добывают нефть и газ, общие запасы которых расценены в 38,85 миллиарда грн) .

В 2015 году Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации этого предприятия и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене. Сейчас СБУ и Офис генпрокурора проводят совместный брифинг и рассказывают о подозрении.

На брифинге журналистам была продемонстрирована аудиозапись разговоров Медведчука с представителем правительства РФ.

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что экспертиза подтвердила их подлинность.

Украинская правда
Темы: Медведчук


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