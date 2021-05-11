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Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения

Вторник, 11 мая 2021, 18:13
Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения

Правоохранители подозревают кума Путина председателя политсовета "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Источник: текст подозрения Медведчуку, с которым удалось ознакомиться УП, брифинг СБУ и ОГП

Детали: По материалам дела, в 2012 году Медведчук получил разрешение для ООО "Новые проекты" на разработку месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии (там добывают нефть и газ, общие запасы которых расценены в 38,85 миллиарда грн) .

В 2015 году Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации этого предприятия и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. К этому процессу он приобщил и Тараса Козака.

Кроме этого Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене (в частности - передача агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ). 

На совместном брифинге СБУ и Офиса генпрокурора журналистам была продемонстрирована аудиозапись разговоров Медведчука с представителем правительства РФ. Речь идет о заместителе руководителя Администрации президента РФ Дмитрие Козаке (который участвует в переговорах "Нормандского формата" на уровне советников -ред).

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что экспертиза подтвердила аутентичность голоса Медведчука и его почерк в правках к письму президенту РФ Владимиру Путину от имени предприятия.

 
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Руководители ведомств подтвердили, что это лишь часть материалов, которые расследуются по Медведчуку, в этих эпизодах следствие вышло на стадию объявления подозрения.

Что предшествовало: В 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов из аннексированного черноморского месторождения фирме "Новые проекты". Журналисты исследовали связь компании с Виктором Медведчуком.

Украинская правда

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Темы: МедведчукСБУОфис генпрокурора
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