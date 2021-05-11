Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения
Правоохранители подозревают кума Путина председателя политсовета "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.
Источник: текст подозрения Медведчуку, с которым удалось ознакомиться УП
Детали: По материалам дела, в 2012 году Медведчук получил разрешение для ООО "Новые проекты" на разработку месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии (там добывают нефть и газ, общие запасы которых расценены в 38,85 миллиарда грн) .
В 2015 году Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации этого предприятия и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.
Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене. Сейчас СБУ и Офис генпрокурора проводят совместный брифинг и рассказывают о подозрении.
На брифинге журналистам была продемонстрирована аудиозапись разговоров Медведчука с представителем правительства РФ.
Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что экспертиза подтвердила их подлинность.