Медведчука отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Источник: трансляция заседания суда 13 мая
Детали: Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержание под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.
Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения. Кроме того, нардепы из фракции "ОПЗЖ" хотели взять кума Путина на поруки, однако суд отказал.
В то же время Медведчук заявил, что дома будет заниматься работой и давать интервью.
Выход из суда лидера "ОПЗЖ" сопровождался потасовкой и криками "Медведчук – путинская ку@ва". Парни спортивного телосложения блокировали подступы к Медведчуку и защищали его автомобиль. Одна из участниц митинга бросилась перед машиной, но охрана вовремя оттолкнула ее.
Предыстория:
- 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
- Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
- 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука.
- Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора для ознакомления с подозрением.