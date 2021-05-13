Медведчука отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: трансляция заседания суда 13 мая

Детали: Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержание под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.

Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения. Кроме того, нардепы из фракции "ОПЗЖ" хотели взять кума Путина на поруки, однако суд отказал.

В то же время Медведчук заявил, что дома будет заниматься работой и давать интервью.

Выход из суда лидера "ОПЗЖ" сопровождался потасовкой и криками "Медведчук – путинская ку@ва". Парни спортивного телосложения блокировали подступы к Медведчуку и защищали его автомобиль. Одна из участниц митинга бросилась перед машиной, но охрана вовремя оттолкнула ее.

Фото: Эльдар Сарахман

Предыстория: