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Медведчука отправили под домашний арест

Четверг, 13 мая 2021, 20:53

Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: трансляция заседания суда 13 мая

Детали: Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержание под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.

Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения. Кроме того, нардепы из фракции "ОПЗЖ" хотели взять кума Путина на поруки, однако суд отказал.

В то же время Медведчук заявил, что дома будет заниматься работой и давать интервью.

Выход из зала суда лидера "ОПЗЖ" сопровождался потасовкой. Парни спортивного телосложения блокировали подступы к Медведчука и защищали его автомобиль. Вмешался также и нардеп Илья Кива, который пытался оттеснить негативно настроенных к Медведчуку людей.

Предыстория:

  • 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СБУ сообщила об обысках в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука. По данным СМИ, силовикам всячески препятствовала охрана Медведчука.
  • Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук через Козака передал России секретную информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • Поздно вечером 11 мая пресс-служба Медведчука отреагировала на информацию об обысках и подозрение. У политика заверили, что он не будет прятаться от следствия и находится в Украине.
  • 12 мая в Кремле заявили, что не намерены вмешиваться в процессы, связанные с уголовным преследованием Медведчука. 
  • Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора для ознакомления с подозрением.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Медведчук


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