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Россия блокирует разминирование и открытия КПВВ на Донбассе – Украина в ТКГ

Среда, 7 июля 2021, 20:00
Россия блокирует разминирование и открытия КПВВ на Донбассе – Украина в ТКГ

Российская сторона заблокировала рассмотрение вопроса разминирования участков на Донбассе и открытия КПВВ.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram

Детали: В сообщении говорится, что российская сторона отказывается рассматривать вопрос разминирования 19 участков, которые были согласованы еще летом 2020 году в рамках работы подгруппы ТКГ.

Кроме того, остается нерешенным вопросом доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах

Украина также призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТГК актуализированы списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.

Напомним:

  • В штабе ООС сообщали, что боевики блокируют пересечение почти всех КПВВ на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ТКГ
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