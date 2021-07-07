Россия блокирует разминирование и открытия КПВВ на Донбассе – Украина в ТКГ
Среда, 7 июля 2021, 20:00
Российская сторона заблокировала рассмотрение вопроса разминирования участков на Донбассе и открытия КПВВ.
Источник: Украинская делегация в ТКГ в Telegram
Детали: В сообщении говорится, что российская сторона отказывается рассматривать вопрос разминирования 19 участков, которые были согласованы еще летом 2020 году в рамках работы подгруппы ТКГ.
Кроме того, остается нерешенным вопросом доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах
Украина также призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТГК актуализированы списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения.
Напомним:
- В штабе ООС сообщали, что боевики блокируют пересечение почти всех КПВВ на линии разграничения.
Украинская правда