Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити
Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.
Источник: министр связи страны Франц Экзантус в twitter, AFP у twitter
Детали: По сообщению правительства, вероятных убийц президента Гаити задержали и доставили на допрос.
Как сообщает Экзантус, национальная полиция задержала подозреваемых около 6 вечера по местному времени.
Обновлено: По уточненным данным AFP, полиция утверждает о том, что при задержании "четверо "наемников" убиты, двое арестованы после убийства президента Гаити".
Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.
Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.