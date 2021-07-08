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Задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Четверг, 8 июля 2021, 03:55

Задержали возможных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза.

Источник: министр связи страны Франц Экзантус в twitter, AFP у twitter

Детали: По сообщению правительства, вероятных убийц президента Гаити задержали и доставили на допрос.

Как сообщает Экзантус, национальная полиция задержала подозреваемых около 6 вечера по местному времени.

Обновлено: По уточненным данным AFP, полиция утверждает о том, что при задержании "четверо "наемников" убиты, двое арестованы после убийства президента Гаити".

Что предшествовало: Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Соединенные Штаты готовы предоставить помощь в сфере безопасности Гаити, где погиб президент во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля.

Украинская правда
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