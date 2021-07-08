Накануне Олимпиады в Токио введут чрезвычайное положение – СМИ

Правительство планирует объявить четвертый чрезвычайное положение для Токио для борьбы с новой пандемией коронавируса.

Источник: The Asahi Shimbun со ссылкой на источники

Детали: По информации источников, чрезвычайное положение будет действовать до 22 августа, тогда как окончание карантина приходится на 11 июля.

Решение было принято на заседании, которое состоялось 7 июля при участии премьер-министра Японии.

Вероятно, чрезвычайное положение повлияет на решение о зрителях на Олимпиаде в Токио.

Предыстория: