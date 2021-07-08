В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США

Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направляется в Черное море.

Источник: Шестой флот ВМС США в Twitter

Дословно: "USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит на север к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО. Сила для мира".

Детали: USNS Yuma относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники.

Длина USNS Yuma составляет 103 метра, ширина – 28,5 метра, он может взять на борт более 300 военных.

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