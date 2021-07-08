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Американский бизнесмен хотел создать частную армию в Украине – Time

Четверг, 8 июля 2021, 16:15
Эрик Принс. Фото Time

Бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине ЧВК из ветеранов, построить завод по изготовлению боеприпасов и создать "вертикально интегрированный консорциум авиационной обороны", который может принести 10 млрд долларов доходов и инвестиций.

Источник: Time со ссылкой на документы с амбициозными планами Принса относительно Украины

Детали: План действий Принса от июня 2020 года предусматривал несколько предложений для украинского правительства.

В частности, относительно создания частной военной компании, в которую бы входили ветераны войны в Донбассе, относительно строительства в Украине новой фабрики боеприпасов и объединения ведущих украинских авиационных и аэрокосмических компаний в консорциум, который сможет конкурировать с "подобными Boeing и Airbus".

Отмечается, что по крайней мере одно из предложений Принса Украине отвечало геополитическим интересам США. Речь идет о намерениях не допустить продажи украинской компании "Мотор Сич" Китаю.

Но, по словам собеседников издания, участвовавших в переговорах, украинцы имели серьезную обеспокоенность относительно сотрудничества с Принсом, поэтому сделки так и не реализовали.

Сомнения вызвало, в частности, то, что своими союзниками в Киеве Принс выбрал экс-нардепа Андрея Артеменко и нардепа Андрея Деркача.

Издание отмечает, что Принс встречался с экс-советником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Последний подтвердил Time, что разговор был, но не стал рассказывать детали.

Темы: СШАУкраинаармия
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